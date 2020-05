Há 18 anos, Corinthians conquistava a última edição do Torneio Rio-São Paulo

Há 18 anos, o Corinthians conquistava o Torneio Rio-São Paulo pela quinta vez, na última edição realizada antes do cancelamento do campeonato. No dia 12 de maio de 2002, o Timão superou o rival São Paulo no Estádio do Morumbi e ficou com o título interestadual.

Depois de eliminar o São Caetano nas semifinais, o clube alvinegro teve pela frente o Tricolor Paulista, que deixou o Palmeiras para trás pelo número de cartões amarelos, critério de desempate na época.

No primeiro jogo da decisão, o Timão, comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, saiu com a importante vitória pelo placar de 3 a 2. Deivid, Leandro e Gil marcaram para a equipe de Parque São Jorge, enquanto Adriano e Belletti fizeram para o time do Morumbi.

Com a vantagem do empate, o Corinthians levou um susto logo no início da partida de volta, quando Reinaldo abriu o placar para o São Paulo. No entanto, o lateral Rogério deixou tudo igual aos 32 minutos do segundo tempo em bela cobrança de falta, garantindo o título para o Alvinegro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O número de cartões ainda foi motivo de preocupação para os corinthianos durante o duelo. Em certo momento, o placar adverso e a desvantagem na quantidade de advertências davam o troféu para os são-paulinos. Contudo, os tricolores igualaram os cartões em 4 a 4 antes do gol decisivo dos adversários.

A vitória contra o rival no Torneio Rio-São Paulo veio logo depois de outro triunfo no Majestoso, mas pela Copa do Brasil. Poucos dias antes da decisão do campeonato interestadual, o Corinthians já havia eliminado o São Paulo pelas semifinais da competição nacional.

Além disso, o título fez com que o Timão ingressasse no grupo dos maiores campeões do Torneio Rio-São Paulo, com cinco títulos. Santos e Palmeiras também conquistaram cinco vezes a competição, cancelada após a edição de 2002.