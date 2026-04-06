Orlando Luz e Rafael Matos perdem final e ficam com vice no ATP de Houston

Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos ficaram com o vice-campeonato do ATP 250 de Houston. Neste domingo, o equatoriano Andres Andrade o norte-americano Ben Shelton, top 10 de simples, venceram os brasileiros com parciais foram de 4/6, 6/3 e 10/6.

"Hoje não deu na final, mas foi uma semana com bons jogos", resumiu Matos, que venceu três partidas na trajetória rumo à decisão do torneio disputado dos Estados Unidos.

Com os 165 pontos somados, a dupla formada pelos brasileiros volta ao top 8 do ranking da temporada. Eles somam 1.255 pontos no ano, com três finais e dois títulos conquistados, em Santiago e Buenos Aires.

Após o vice em Houston, Orlando Luz e Rafael Matos tentam manter a boa temporada na disputa do ATP 500 de Munique, na semana do dia 13 de abril.

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