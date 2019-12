Grêmio coloca transferência de Luan para o Corinthians como “praticamente impossível”

Na noite desta sexta-feira, a novela envolvendo a transferência do atacante Luan para o Corinthians ganhou um novo episódio. Em entrevista a Rádio Transamérica, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, colocou o negócio como “praticamente impossível”.

O mandatário gremista já havia confirmado o contato do Timão pelo camisa 7, no entanto, avisou que as conversas não evoluíram e que o Imortal quer recuperar o futebol do atleta.

“Da forma que ficou, as conversas não vão evoluir. Ficou praticamente impossível. Mantemos uma boa relação de clube, respeitamos muito o Corinthians. Conversamos com o András sim, mas foi muito vago, muito amplo, o nível da consulta. Mas não avançamos em nada que pudesse ser concreto”, comentou Bolzan.

Apesar disso, Romildo não descartou efetivamente negociação e está aberto a novas propostas. “Nunca dá para dizer que está encerrado, de repente se encontra outra forma negociável, mas da forma inicialmente conversada fica bastante complicado”, finalizou.

Luan foi um dos destaques do título da Libertadores do Grêmio em 2017 e chegou a ser premiado como melhor jogador da competição e “Rei de América”. Porém, uma série de lesões o fizeram cair de rendimento e perder espaço. Ainda assim, é um dos alvos do Corinthians para a próxima temporada, como já antecipado pela Gazeta Esportiva.