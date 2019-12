Luan vai jogar na Arena Corinthians antes da virada do ano

Luan é um dos desejos do Corinthians para a temporada 2020. O meio-campista tem contrato com o Grêmio até o fim da próxima temporada, mas não esconde o desejo de defender o Timão.

Enquanto os clubes tentam chegar a um acordo, Luan decidiu aceitar o convite de Emerson Sheik para a partida beneficente organizada pelo ex-atacante e dirigente corintiano. O evento vai acontecer na Arena Corinthians, dia 10 de dezembro.

Com a expectativa criada sobre a contratação, independente do acordo estiver selado ou não até lá, é certo que Luan será um dos principais alvos da torcida e também da imprensa que cobrirá o evento.

O fato do jogador ter aceitado o convite para jogar na casa do time que busca sua contratação, independente de seu vínculo com o Grêmio, pode ser mais um sintoma de que as tratativas caminham bem entre as partes.