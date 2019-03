Gramado da Arena decepciona jogadores do Corinthians antes de decisão

O gramado da Arena Corinthians voltou à pauta horas antes da primeira semifinal do Campeonato Paulista, entre o clube do Parque São Jorge e o Santos, às 16h (de Brasília) do domingo. Chateado com o estado apresentado pelo local, o volante Ralf viu como uma perda de diferencial para o Alvinegro o estado ruim da grama, com buracos aparentes e bastante areia para maquiar imperfeições.

“Sempre foi um diferencial, nos favorecia, mas não é o que a gente vê hoje. Parece que pegou fungo. Dificulta muito para nós”, avaliou Ralf, lembrando algumas das justificativas utilizadas para os problemas. Na última quinta-feira, o presidente do clube, Andrés Sanchez, abriu a possibilidade até de a equipe mandar jogos em outro local para recuperar a qualidade histórica

“A Arena recebeu jogos de Copa do Mundo, mas agora não se encontra em boa condição. É claro que faz a diferença, mas espero que a gente faça um grande jogo mesmo assim e consiga a vitória”, observou o camisa 15, um dos grandes líderes do elenco.

As palavras de Ralf fazem coro a diversos outros nomes que já apontaram as falhas no ano, sendo o último deles o volante Tony, da Ferroviária, que escorregou ao bater seu pênalti contra o Alvinegro. “Bem ruim, cheio de areia. A gente saiu com o corpo todo ralado, mas, por baixo, é muito úmido, muito molhado

Cássio foi um dos pioneiros, reclamando bastante depois da partida contra o Racing-ARG, pela Copa Sul-Americana. O clube respondeu dizendo que identificara o fungo que atacou a grama, facilitando a recuperação, mas a melhora ainda não é significativa. Pouco depois, Rodrygo, do Santos, afirmou que havia muita lama no local. Naquele jogo, ainda houve atraso no início do jogo para retirada de papel picado jogado no campo.

Mantido apesar do evento realizado pelo Monster Jam, em dezembro, o campo não sofreu com o evento de muitas partidas na atual temporada. Em março, por exemplo, o Timão só jogou lá nos dias 10, 17 e 27 de março, carga bem mais tranquila do que muitas já vistas.