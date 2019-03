Jogadores do Santos reclamam do gramado e dos papéis picados em Itaquera

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os jogadores do Santos não se sentiram à vontade em Itaquera no empate em 0 a 0 com o Corinthians, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Felipe Jonatan reclamou dos papéis picados. Esse foi o motivo, inclusive, de atraso de mais de 10 minutos. Funcionários tentaram limpar uma das áreas com vassoura, rodo e aspirador. Já Rodrygo criticou a qualidade do gramado.

“Sem dúvidas (bate um alívio depois de não levar o gol em erro individual). Mas a gente estava conversando e o papel picado atrapalhou muito a visão, no primeiro tempo em que a gente podia ter matado com o Jean Mota, a gente não sabia onde a bola estava, mas isso não é desculpa. Só que dá um alívio, um alívio ao ver que o adversário não completou o gol”, disse o lateral-esquerdo.

“O gramado está muito diferente do que jogamos ano passado, cheio de lama, meio estranho ali no meio. Acho que isso dificultou um pouco”, afirmou o atacante, ao SporTV.