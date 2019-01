Giovanni Augusto e Júnior Dutra viram pedras no sapato do Corinthians

A janela de transferências de jogadores tem sido bem aproveitada pelo Corinthians. A diretoria começou a agir ainda em meio as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2018 e nesta segunda-feira anunciou sua principal contratação até agora: Mauro Boselli.

No sentido oposto, o Timão também conseguiu uma boa participação na hora de negociar aqueles atletas que não fazem parte dos planos do clube para a atual temporada. O Corinthians conseguiu encontrar times para 17 jogadores.

Apesar de toda a eficiência nos bastidores, duas peças se tornaram pedras no sapato dos cartolas alvinegros: Giovanni Augusto e Júnior Dutra.

Giovanni Augusto chegou ao Corinthians em fevereiro e 2016 e não teve sucesso na tentativa de suprir a saída de Jadson, à época. O meia defendeu o Vasco no ano passado, mas também não agradou. Com contrato até dezembro, Giovanni Augusto não terá mais oportunidades no Corinthians e segue em busca de uma equipe para mostrar seu futebol.

Júnior Dutra é outro que tem vínculo com o Corinthians até o fim de 2019, mas não tem qualquer possibilidade de ser utilizado por Fábio Carille. O atacante não marcou nenhum gol pelo Fluminense e foi mais um jogador a ser devolvido nesse período de pré-temporada.

A dupla teve autorização para se apresentar no CT Joaquim Grava apenas nesta segunda-feira. A partir de agora, ambos irão treinar em horários alternativos, sem serem misturados com o restante do elenco.

Enquanto isso, o Corinthians, assim como os empresários dos jogadores, segue na luta para encontrar quem queira contar com Giovanni Augusto e Júnior Dutra em 2019.

Veja lista de jogadores do Corinthians emprestados:

Oeste: Caíque França, Gabriel Vasconcelos e Vinícius Del’Amore – até 30/4

Oeste: Marciel – até 31/12

Goiás: Yago e Marlone – até 31/12

São Bento: Guilherme Romão – até 30/6

São Bento: Bruno Paulo – até 31/7

Fortaleza: Paulo Roberto – até 31/12

Athletico: Camacho – até 31/12

Vasco: Fellipe Bastos – até 30/12

Bahia: Guilherme – até 31/12

Ponte Preta: Mantuan – até 31/12

Joinville: Rodrigo Figueiredo – até 30/4

Londrina: Luidy – até 31/12

Novorizontino: Carlinhos – até 30/4

Ceará: Matheus Matias – até 31/12

Lista de quem segue emprestado:

Le Havre: Léo Príncipe – até 30/6

Grêmio: Juninho Capixaba – até 31/5

Al Nassr: Marquinhos Gabriel – até 19/6

Al Rayyan: Lucca – até 31/7