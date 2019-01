Boselli diz que recusou outros clubes brasileiros para jogar no Corinthians

Mauro Boselli deu seu “sim” ao Corinthians no último dia de 2018. A negociação mais importante para o clube nessa janela de transferências talvez tenha sido também a mais simples. Tudo ocorreu de forma rápida e, nessa segunda-feira, o argentino já foi apresentado de forma oficial.

E um fator que ajudou os dirigentes corintianos foi o fato do próprio jogador ter “crescido os olhos” no interesse alvinegro em seu futebol. Outros clubes brasileiros apareceram interessados, mas Boselli deu total prioridade ao Timão.

“No momento em que apareceu a oportunidade de vir para cá, não duvidei em aceitar essa proposta. Tinha proposta de outros clubes brasileiros importantes também, mas falei que queria jogar no Corinthians”, afirmou, sem revelar quem o procurou.

“Não gosto de dar nomes, mas posso falar que quando apareceu o Corinthians não demorei um minuto (para me decidir). Era um clube que eu gostaria de jogar. No primeiro dia, disse ao presidente Andrés que gostaria de jogar no Corinthians e não me interessava jogar por outro clube no Brasil. Por isso foi rápida a negociação. Eu tinha claro que o clube que eu gostaria de jogar no Brasil era o Corinthians”.

Mauro Boselli assinou contrato com o Corinthians com validade de dois anos, com possibilidade de extensão por uma temporada mais. Ex-León-MEX, o centroavante voltará ao país da América Central resolver questões pessoais antes de se apresentar de forma definitiva ao clube paulista.

“Para mim é um orgulho poder vestir essa camiseta, um clube da magnitude do Corinthians, como o Boca. Chegar aqui é um privilégio, sei o que é esse clube, foi demonstrado pela torcida nas minha redes sociais e, quando cheguei no Brasil, me dei conta da magnitude dessa instituição”, concluiu.