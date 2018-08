Fagner ignora os críticos em seu retorno à Seleção Brasileira

Titular de última hora na Copa do Mundo da Rússia, já que Daniel Alves e Danilo se contundiram, o lateral direito Fagner ganhará uma sequência a serviço da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira, o jogador do Corinthians foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro.

Sereno ao falar sobre o assunto após o treinamento desta tarde, no CT Joaquim Grava, Fagner não mudou de expressão nem mesmo quando as habituais contestações à sua presença na Seleção estavam em pauta. “Encaro da melhor forma possível. Não tenho que responder ou argumentar. A melhor forma é trabalhar, que é o que vou continuar fazendo, sempre buscando melhorar”, comentou Fagner, antes de abrir um sorriso. “Quem sabe, lá na frente, não tenham que falar o contrário sobre mim?”, completou.

Aos 29 anos, Fagner será mais jovem no Mundial do Catar, em 2018, do que Daniel Alves (35) era à época da Copa do Mundo da Rússia. Ou seja, tem chances de acrescentar outra campanha no principal torneio de futebol ao seu currículo.

“É um momento de alegria, de orgulho Não sei se esse é um novo ciclo da Seleção ou uma continuidade do anterior, mas estou feliz por voltar, por ter dado prosseguimento ao meu trabalho no clube. Se não fosse o Corinthians, dando todo um suporte, não seria possível retornar à Seleção. Fico agradecido aos meus companheiros e à minha família”, discursou.

Virou desfalque

Devidamente citado por Fagner, o Corinthians não poderá contar com o jogador em compromissos importantes em função da convocação. Ele provavelmente será ausência contra o Ceará e o Palmeiras, nos dias 5 e 9, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Flamengo, no dia 12, no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil.

“É difícil. Essa questão do calendário não vem de hoje, e temos que saber lidar com ela. Não pensei em quais jogos vou perder. Agora, só estou pensando no jogo de amanhã (contra o Grêmio, em Itaquera), feliz pela convocação. Deixa para pensar no resto quando estiver perto. Hoje, vou me preparar e curtir o momento”, afirmou Fagner, que tem o prata da casa Mantuan como substituto imediato.

O lateral direito não quis nem sequer abordar a possibilidade de fazer um sacrifício para estar em campo contra o Flamengo. “A gente não sabe o que vai acontecer. É uma viagem longa, com risco de lesão. Dependendo de como eu estiver, posso até prejudicar a equipe. Precisaremos analisar com cautela lá na frente”, postergou, compreensivo com os corintianos que se sentem frustrados. “Vendo pelo lado do empregador, sei que isso é complicado.”