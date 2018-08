Seleção desfalca rivais e vê Palmeiras favorecido na Copa do Brasil

O técnico Tite reconheceu logo após revelar sua primeira convocação pós-Copa que favoreceu, indiretamente, ao Palmeiras com a lista divulgada. O treinador convocou atletas de Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, provavelmente desfalcando os três times para as semifinais da Copa do Brasil, deixando apenas o clube do Palestra Itália livre desse problema.

“Ficam prejudicadas as três equipes (Corinthians, Flamengo e Cruzeiro) em função da convocação, em detrimento do Palmeiras? Sim, ficam”, afirmou Tite, de forma assertiva, após certo rodeio para se explicar.

Apesar de citar o goleiro Weverton e o volante Bruno Henrique, este bastante elogiado pelo momento que vive com a camisa alviverde, Tite só incluiu na lista os nomes do zagueiro Dedé, do Cruzeiro, adversário do Verdão, e do lateral direito Fagner, do Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo, do meia Lucas Paquetá. O trio estará com a Seleção até o dia 11 de setembro, data do duelo contra El Salvador, véspera da provável primeira semifinal da Copa do Brasil.

“Tem muito sentido essa pergunta (se houve prejuízo aos times com atletas convocados) e tentei ser o mais justo possível. A essência da minha responsabilidade é com a Seleção, mas tenho que equilibrar”, disse o treinador, minutos depois de o diretor de seleções, Edu Gaspar, descartar uma liberação antecipada dos atletas. Tite ressaltou que, apesar dos elogios, chamar Bruno Henrique seria algo “forçado”.

“Poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que estão merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. A maneira de equilibrar isso foi o critério de não trazer dois atletas mais. Talvez forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras para deixar tudo equilibrado, fosse o ideal. Mas não entendi assim”, avaliou o comandante.

Não há certeza sobre as datas das semifinais, pré-agendadas para o dia 12, uma quarta-feira, mas que podem também ser disputadas no dia 13, quinta, dando aos jogadores um dia a mais para retornar ao Brasil. É improvável, no entanto, que trio de convocados esteja nesse primeiro embate.

“Eu abriria mão do Fred e outros jogadores em um bom momento, citando o Bruno Henrique ou outro atleta, o Weverton (goleiro), que voltou a jogar agora”, concluiu o comandante, tentando embasar ao máximo a sua decisão.

Os jogadores devem se apresentar à Seleção entre os dias 3 e 4 do mês que vem, quando a delegação viaja aos Estados Unidos, local dos dois amistosos. O primeiro jogo será em Nova Jérsei, às 21h05 (de Brasília) do dia 7, enquanto o segundo acontecerá em Washington, às 21h30 (de Brasília) do dia 11.