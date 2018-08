Tite chama Pedro, Everton e deixa Jesus de fora em lista pós-Copa

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira a sua primeira lista com um total de 24 jogadores após a disputa da Copa do Mundo, visando a encarar as partidas contra os Estados Unidos, no dia 7 de setembro, e El Salvador, no dia 11 do mesmo mês.

Dentre as novidades, as maiores ficaram por conta da presença dos atacante Éverton, do Grêmio, e Pedro, do Fluminense, convocados pela primeira vez à Seleção Brasileira. Gabriel Jesus, por outro lado, ficou fora da relação após ser o camisa 9 do Brasil na Rússia.

Observado de perto por Tite na última segunda-feira, durante a derrota do Flu para o Internacional, Pedro já era presença quase certa. O próprio jogador disse que não dormiria depois de assegurar a vitória dos cariocas contra o Defensor-URU, na quinta. Éverton, na avaliação de Tite, ganha a chance pela grande temporada que vem fazendo sob a batuta de Renato Gaúcho.

As outras novidades ficaram pelos zagueiros Felipe, do Porto, e Dedé, do Cruzeiro, ambos com passagens anteriores pela Seleção, mas que nunca haviam sido lembrados por Tite. Lucas Paquetá, do Flamengo, e Andreas Pereira, do Manchester United, fecham o bloco dos novatos da equipe.

Com relação à lista da Copa, foram mantidos nomes como o lateral Fagner e os meias Renato Augusto e Willian, vistos como atletas mais próximos do fim do seu ciclo frente à Seleção. Hugo, goleiro do sub-20 do Flamengo, entrou na relação por uma ideia de Tite em sempre chamar um nome dessa categoria para a equipe principal.

Os jogadores devem se apresentar à Seleção entre os dias 3 e 4 do mês que vem, quando a delegação viaja aos Estados Unidos, local dos dois amistosos.

Veja a lista dos 23 jogadores convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Hugo (Flamengo

Neto (Fiorentina)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Fabinho (Liverpool)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Dedé (Cruzeiro)

Felipe (Porto)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Volantes

Andreas Pereira (Manchester United)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Meias

Lucas Paquetá (Flamengo)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes

Douglas Costa (Juventus)

Roberto Firmino (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Pedro (Fluminense)

Everton (Grêmio)

Neymar (PSG)