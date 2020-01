Fagner faz balanço positivo de participação do Corinthians na Copa Flórida

Com a derrota de virada para o Atlético Nacional, da Colômbia, por 2 a 1, o Corinthians pôs fim aos jogos de pré-temporada e à participação na Copa Flórida. Com uma vitória e um revés, o capitão corintiano, Fagner, se diz satisfeito pelo período de testes.

“Foi muito bom (participar da Copa Flórida). Tivemos ótimos treinamentos e jogos de alto nível no começo da temporada, isso faz com que você se prepare melhor”, comentou em entrevista aos canais Espn.

Antes de ser derrotado para o time colombiano, o Timão havia vencido o New York City FC na última quarta-feira, por 2 a 1. A disputa do torneio amistoso marcou as estreias do técnico Tiago Nunes e dos três reforços- Cantillo, Luan e Sidcley. Para Fagner, o curto período foi positivo e acredita que o grupo evoluiu com as chegadas.