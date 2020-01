Corinthians leva virada em despedida dos EUA e Palmeiras é campeão de torneio amistoso

O Corinthians perdeu para o Atlético Nacional, da Colômbia, na noite deste sábado, pela segunda e última rodada da Copa Flórida e consagrou o Palmeiras como campeão do campeonato amistoso. Com o resultado, o Timão se despede da pré-temporada nos Estados Unidos com uma vitória e uma derrota.

Agora, o Alvinegro prende atenção à estreia no Campeonato Paulista, dando início ao calendário oficial de 2020. Na próxima quinta-feira, em Itaquera, o time corintiano recebe o Botafogo-SP.

Soberano na primeira etapa, o time de Tiago Nunes perdeu intensidade na etapa complementar e acabou derrotado. Ramiro marcou o gol corintiano, enquanto Torres e Gómez viraram para o time colombiano

O jogo – O Corinthians foi soberano nos primeiros 45 minutos. Imprimindo alta intensidade na marcação e bom volume ofensivo, o Timão não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, na primeira chegada, Lucas Piton subiu ao ataque e recebeu boa bola de Janderson. O jovem lateral fez um belo cruzamento para Ramiro, que chegou como elemento surpresa, e bateu de primeira no contra-pé de Cuadrado. Primeiro gol do camisa 28 pelo Alvinegro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Mesmo na frente, a equipe de Tiago Nunes continuava em cima dos colombianos e teve diversas chances de ampliar o marcador. Com 16, Janderson recebeu livre de marcação na intermediária, mas na hora da finalização pegou mal e mandou à direita da meta. Oito minutos depois, um pênalti perdido. Fagner recebeu dura entrada de Perlaza dentro da área e o juiz assinalou a marca da cal. Na cobrança, Boselli mandou uma bomba, mas Cuadrado defendeu.

As chances perdidas não desanimaram o Timão, que ainda teve mais uma oportunidade, de novo com Boselli. O argentino recebeu uma enfiada de bola dentro da grande área, se posicionou, chutou colocado e a bola carinhosamente parou no travessão.

Acanhado, o Atlético Nacional conseguiu empatar em seu primeiro lance de perigo. Candelo recebeu livre de marcação pela esquerda e cruzou para Gustavo Torres. O atacante colombiano subiu mais alto que Gil e igualou o placar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Como de praxe nos jogos de pré-temporada, os times fizeram muitas mudanças para a segunda etapa e naturalmente o ritmo de jogo caiu. A equipe colombiana voltou melhor do vestiário e assustou nos primeiros minutos. Aos nove minutos, Duque pegou uma sobra na entrada da área e mandou com perigo à esquerda de Cássio. No lance seguinte, nova chance do Nacional. Gómez mandou de cabeça no travessão.

Um pouco desatento, o Timão respondeu com Vagner Love. O atacante corintiano saiu cara a cara com Quintana, mas perdeu um gol incrível.

Contudo, a virada veio na reta final. Aos 37, Walter saiu mal do gol, Duque aproveitou e rolou para trás. Com o gol aberto, Gómez pegou de primeira e selou a vitória colombiana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1X2 ATLÉTICO NACIONAL

Local: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 18 de janeiro de 2020, sábado

Horário: 19H30 (Brasília)

Árbitro: Matthew Miscannon (EUA)

Assistentes: Matthew Osterhouse (EUA) e Miguel Martes (EUA)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Luan e Gabriel (Corinthians); Barrera (Atlético Nacional)

Gols: Ramiro, aos 6 minutos do primeiro tempo (Corinthians); Torres, aos 42 do primeiro tempo, e Gómez, aos 37 do segundo tempo (Atlético Nacional)

CORINTHIANS: Cássio (Walter); Fagner, Pedro Henrique (Bruno Mendez), Gil (Danilo Avelar) e Lucas Piton (Sidcley); Camacho (Gabriel), Cantillo (Richard) e Luan (Mateus Vital); Janderson (Madson), Ramiro (Gustavo) e Boselli (Vagner Love).

Técnico: Tiago Nunes

ATLÉTICO NACIONAL: José Cuadrado (Quintana); Daniel Muñoz (Yabur), Córdoba, Braghieri e Blanco (Duque); Perlaza (Mafla), Andrade (Arango) e Barrera (Rovira); Quiñones (Moreno), Candelo (Hernández) e Torres (Gómez).

Técnico: Pompilio Páez