Fagner avalia chance de jogar as finais da Copa do Brasil

Fagner voltou a virar preocupação no Corinthians. Ainda no primeiro tempo do clássico com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, o lateral direito sentiu uma fisgada na coxa esquerda e precisou deixar a partida que marcaria a passagem do Timão para a grande decisão do torneio. Por isso, o jogador da Seleção Brasileira é a grande dúvida corintiana para os confrontos com o Cruzeiro.

“O médico falou que foi a fibrose, soltou. A sensação foi igual da lesão contra Colo-Colo. Não dava para continuar. Senti na hora que eu brequei para arrancar. Tentei ainda dar dois passos e falei ‘não dá’. Quando vem lesão muscular assim, não tem jeito”, explicou, ao Bem, Amigos, detalhando seu fatídico momento na última quarta-feira.

Fagner ficou de fora da partida contra o América-MG, no sábado, não foi a campo nessa segunda e não enfrentará o Flamengo, na sexta. O foco dos departamentos médico e físico é deixar o titular pronto para o dia 10, data do primeiro encontro com a Raposa, no Mineirão.

“Estou na esperança de jogar. Se tudo correr bem, sim (vou jogar). Na pior das hipóteses, o segundo jogo”, afirmou Fagner, avaliando sua própria condição, em tom otimista.

Gabriel, volante de origem, está de sobreaviso para o caso da necessidade de substituir o dono da posição na lateral direita. Mantuan perdeu espaço com Jair Ventura. Mas, até a véspera da decisão, o Corinthians aguardará para definir a escalação ou não de seu lateral direito.