Lesão vai fazer Fagner perder amistosos da Seleção Brasileira

O técnico Tite não contará mais com o lateral direito Fagner nos amistosos da Seleção Brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, em 7 e 11 de novembro. O jogador teve uma lesão muscular na coxa esquerda diagnosticada após a partida entre Corinthians e Colo-Colo e precisará de até um mês de tratamento.

Fagner já não enfrentaria o Atlético-MG na noite deste sábado, na Arena Corinthians, porque está suspenso. O jovem Mantuan será o seu substituto. Contra o Colo-Colo, quem ocupou a posição quando o titular se machucou foi o zagueiro Léo Santos, improvisado.

Mantuan terá uma sequência de jogos como titular a partir de agora. A expectativa é de que, além dos compromissos contra o Ceará e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil, Fagner também esteja ausente nos duelos com Sport e Internacional.

