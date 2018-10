Corinthians se reapresenta com chuva e reservas no gramado

Choveu forte nos últimos 10 minutos aqui no CT. Treino chegou a parar, mas foi retomado. #GazetaTimao pic.twitter.com/lbqgyQ5hbN — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) 1 de outubro de 2018

O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira no CT Joaquim Grava, dois dias depois de empatar sem gols com o América-MG, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atividade que alternou de uma forte chuva a um belo sol na parte final, os reservas alvinegros foram os únicos a aparecer no gramado no começo da preparação para encarar o Flamengo, na sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena.

Poupados do embate em Minas, o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o meia Jadson ficaram apenas na academia, realizando trabalho semelhante ao do lateral direito Fagner e do atacante Jonathas. A dupla, ambos em tratamento de uma fibrose na coxa, é esperada no gramado até o final da semana, em preparação para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no dia 10 de outubro, no Mineirão.

Dentre aqueles que encararam o América no final de semana, apenas o goleiro Cássio, em trabalho específico com os atletas da sua posição, o lateral esquerdo Carlos e o volante Araos trabalharam com bola. Os dois atletas de linha participaram de um aquecimento ao lado de seis atletas do sub-20, como o meia Fessin e o atacante Nathan, antes de partirem para um trabalho de finalização.

A novidade ficou por conta do volante Paulo Roberto, trabalhando sem limitações e liberado para voltar a jogar. Como Douglas está suspenso na Copa do Brasil, o jogador entra na briga para ficar com a vaga de segundo volante no primeiro duelo da decisão, ao lado de Araos e Thiaguinho.

Com 35 pontos conquistados no Brasileiro, o Timão tenta uma vitória contra os cariocas para se afastar de vez do perigo de rebaixamento e conseguir atuar tranquilamente na decisão do mata-mata nacional. A definição sobre time, no entanto, ficará para os próximos dias de treinamento.