Fábio Carille se despede do Corinthians em texto nas redes sociais

Demitido pelo Corinthians após a derrota para o Flamengo, o técnico Fábio Carille se despediu do Timão em publicação nas redes sociais. No texto, o treinador de 46 anos agradeceu aos companheiros de clube e aos torcedores alvinegros.

“Saio consciente de que demos o nosso máximo todos os dias. Obrigado a todos no clube pela convivência diária e por todos os momentos, e principalmente ao torcedor corintiano, por sempre nos apoiar incondicionalmente. Seguirei na torcida! Obrigado”, escreveu.

Carille ainda exaltou os títulos conquistados com a equipe. Ao todo, ele soma 12 troféus: dois Campeonatos Paulistas, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores e um Mundial como auxiliar, além de três Paulistas e um Brasileiro como treinador.

O ex-comandante deixou o Corinthians após completar uma sequência de oito jogos sem vitória na competição nacional. O posto deve ser ocupado por Dyego Coelho até o final da temporada para, depois, Tiago Nunes assumir em 2020.

Somando as duas passagens, Fábio Carille tem 183 jogos disputados, 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas pelo clube alvinegro. Nesse ano, sob o comando do agora ex-técnico, o Corinthians obteve 27 triunfos, 25 empates e 18 derrotas.

Confira o texto da publicação na íntegra:

“No último domingo, encerrei minha segunda passagem como técnico do Corinthians. Desde 2009, quando cheguei ao clube, vesti essa camisa com muito orgulho. Trabalhamos sempre pelo melhor do Corinthians e dessa vez não foi diferente. Foram mais de 10 anos de dedicação, trabalho e empenho ao lado de grandes profissionais, que me ensinaram todos os dias. Fui muito feliz em todo esse período que estive no Corinthians. Foram 12 títulos no geral, sendo oito como auxiliar (2 Paulistas, 2 Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores e Mundial) e quatro como técnico (3 Paulistas e 1 Brasileiro). Sou muito orgulhoso de ter comandado essa equipe por 183 jogos, sendo o sétimo técnico com mais jogos à frente do clube. Como sempre disse, sou muito abençoado por tudo que aconteceu na minha vida e o que o Corinthians me proporcionou. Saio consciente de que demos o nosso máximo todos os dias. Obrigado a todos no clube pela convivência diária e por todos os momentos, e principalmente ao torcedor corintiano, por sempre nos apoiar incondicionalmente. Seguirei na torcida! Obrigado”