Corinthians contrata analista de mercado internacional; conheça

O Corinthians contratou um analista de mercado com o objetivo de expandir sua marca internacionalmente. Gabriel Correia será responsável por atuar no mercado externo do clube.

A ideia da diretoria do Timão é que Correia, que possui passagens por clubes como Chelsea, Manchester United e Nottingham Forest, todos da Inglaterra, ajude a fortalecer os laços do Corinthians com o futebol internacional.

O trabalho será voltado principalmente à valorização e exposição de jogadores para clubes estrangeiros, com foco maior em vendas do que em contratações. Na prática, o analista irá circular pelo mundo para ampliar o interesse internacional e gerar novas receitas ao clube.

O foco será em mercados diversos. Fora a Premier League, o Timão espera que Correia explore países como Turquia, México e Estados Unidos, além do mundo árabe.

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Quem é Gabriel Correia?

Gabriel acumula experiência internacional nas áreas de scouting, recrutamento e marketing esportivo, com passagens por clubes e empresas de destaque do futebol mundial. Mais recentemente, atuou como Head of Recruitment e Chief Scout do NEOM SC, na Arábia Saudita, após chefiar o departamento de scouting para as Américas no Nottingham Forest, onde participou diretamente de processos de contratação e realizou análises globais de mercado.

Antes disso, trabalhou como scout do time principal do Manchester United para Brasil e Américas e foi senior international scout do Chelsea, com foco na identificação de talentos do sub-15 ao profissional e na construção de redes com clubes, federações e agentes.

Sua trajetória inclui ainda experiências em marketing esportivo e gestão de marca em empresas como Nike, New Balance e BMW, além de atuação em agência esportiva.

*Por Tiago Salazar