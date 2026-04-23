Saiba como Corinthians pretende renovar contrato de Memphis

Memphis Depay é uma das principais peças do elenco do Corinthians. Desde setembro de 2024 no clube, o holandês tem um dos maiores salários do elenco, e a diretoria já trabalha para estender seu vínculo, atualmente válido até o meio de 2026.

Com o aval do técnico Fernando Diniz, o Corinthians busca viabilizar um novo acordo, mesmo em meio às dificuldades financeiras. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o clube já iniciou conversas e procura parceiros para ajudar na operação.

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Além do cenário financeiro, há outro entrave. Em três anos de contrato, o Corinthians acumula uma dívida superior a R$ 34 milhões com o jogador. O estafe do atacante demonstrou insatisfação com as propostas apresentadas para quitar os valores em atraso, embora as negociações sigam em andamento.

Memphis chegou ao clube em 2024 e, entre altos e baixos, soma três títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa em 2026. No total, são 20 gols e 15 assistências em 77 partidas pelo time alvinegro.

Situação complicada

Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.

Por outro lado, o desempenho nas copas é animador. O time venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores e lidera o Grupo E, com seis pontos. Já na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Barra e encaminhou a classificação para as oitavas de final.

Próximo jogo

Jogo: Corinthians x Vasco

Corinthians x Vasco Data e horário: 26 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

26 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Neo Química Arena

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