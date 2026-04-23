Saiba como Corinthians pretende renovar contrato de Memphis

Memphis Depay é uma das principais peças do elenco do Corinthians. Desde setembro de 2024 no clube, o holandês tem um dos maiores salários do elenco, e a diretoria já trabalha para estender seu vínculo, atualmente válido até o meio de 2026.
Com o aval do técnico Fernando Diniz, o Corinthians busca viabilizar um novo acordo, mesmo em meio às dificuldades financeiras. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o clube já iniciou conversas e procura parceiros para ajudar na operação.
Tem gol, tem assistência e muita raça pelo Timão! 🖤
Especial de aniversário: relembre alguns dos melhores momentos de Jorge Henrique com o manto do Sport Club Corinthians Paulista! 🎥🔥#ParabénsJorgeHenrique#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ksv3oN5nq8
— Corinthians (@Corinthians) April 23, 2026
Além do cenário financeiro, há outro entrave. Em três anos de contrato, o Corinthians acumula uma dívida superior a R$ 34 milhões com o jogador. O estafe do atacante demonstrou insatisfação com as propostas apresentadas para quitar os valores em atraso, embora as negociações sigam em andamento.
Memphis chegou ao clube em 2024 e, entre altos e baixos, soma três títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa em 2026. No total, são 20 gols e 15 assistências em 77 partidas pelo time alvinegro.
Situação complicada
Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.
Por outro lado, o desempenho nas copas é animador. O time venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores e lidera o Grupo E, com seis pontos. Já na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Barra e encaminhou a classificação para as oitavas de final.
Próximo jogo
- Jogo: Corinthians x Vasco
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Neo Química Arena
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp