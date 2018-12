Diretor do Timão reconhece: “Nossa base não é a que mais investe”

Carlos Nujud, diretor das categorias de base do Corinthians, foi o participante do programa “Papo Reto com Andrés Sanchez” desta terça-feira. Durante a entrevista com o mandatário da equipe paulista, o dirigente admitiu que a base do Timão não é a que mais investe no país, mas prometeu mudança quanto ao panorama.

“Nossa base não é a que mais investe no Brasil e estamos concorrendo com outras estruturas que investem muito. Em um breve espaço de tempo, estaremos lutando de igual para igual. Mesmo com essa deficiência, conseguimos subir algumas peças para o profissional”, contou.

Nujud também revelou a expectativa do Corinthians para a Copinha de 2019. De acordo com o diretor, o “Timãozinho” vai para disputar o título.

“O time da Copinha é um time que vem forte, está muito bem treinado. A gente mais se preocupa em formar do que ganhar, tanto é que, dessa equipe, temos três ou quatro atletas que já estão sendo utilizados no profissional. É uma equipe que vem forte e para disputar título”, finalizou.