Diniz é denunciado pelo STJD por críticas à arbitragem em derrota do Corinthians

O técnico Fernando Diniz, do Corinthians, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira e pode pegar gancho pesado pelas duras críticas à arbitragem na derrota do Timão para o Mirassol, no último domingo, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A denúncia do STJD enquadrou Diniz no inciso II do segundo parágrafo do Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que versa sobre "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Conforme o CBJD, Fernando Diniz pode ser punido com um a seis jogos de suspensão pelas declarações contra a arbitragem. Veja, abaixo, o que diz o artigo completo no qual o treinador foi denunciado:

"Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código.

§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.

§ 2º Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros:

I — desistir de disputar partida, depois de iniciada, por abandono, simulação de contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio, o seu prosseguimento;

II — desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

O julgamento do técnico do Corinthians está marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 10h (de Brasília). Se punido, o treinador pode não comandar o Timão no clássico contra o São Paulo, neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão.

📍CT da Federação Colombiana de Futebol Vamos para o último treino antes da 4ª rodada da CONMEBOL Libertadores! ⚫️⚪️#VaiCorinthians pic.twitter.com/o5TUGTzGbB — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2026

As reclamações de Diniz

Em coletiva de imprensa no Estádio José Maria de Campos Maia, Diniz fez duras críticas à arbitragem de Matheus Candançan e também à atuação do VAR, comandado na ocasião por Marcio Henrique de Gois.

A primeira polêmica foi logo aos 12 minutos, quando o árbitro expulsou Edson Carioca por falta em Raniele, mas após revisão no VAR, retirou o cartão vermelho e trocou pelo amarelo. Depois, aos 21 minutos, Candançan marcou pênalti "discutível", segundo Diniz, de Bidu em Carlos Eduardo. Por fim, o técnico também ficou na bronca com uma suposta falta de Shaylon em Garro na jogada que originou o segundo gol do Mirassol.

"A arbitragem foi muito ruim no jogo de hoje. Errou tudo, praticamente. Parecia que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, pouco acelerou o time do Mirassol. Nem vou discutir a expulsão. O pênalti, para mim, é discutível. O segundo gol foi uma falta clara no Garro, teve um pisão no Garro. Como é que o VAR não chama? Foi o mesmo lance, em seguida. Péssima arbitragem. Não sou de ficar falando de arbitragem, mas não tenho nada a elogiar da arbitragem, foi péssima. Não fez o jogo andar", disse Diniz.

"O que der para fazer, tenho certeza que a diretoria irá agir para fazer. Mas não dá para apagar uma arbitragem como a de hoje, e o VAR. Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo o cara não chamar. Chamou para tirar a expulsão, mas não para anular o gol do Mirassol", acrescentou.

O volante Raniele e o diretor Marcelo Paz também teceram críticas à arbitragem, mas passaram ilesos no STJD - pelo menos até o momento. Ainda no intervalo, o volante alegou que "não existiu p**** nenhuma" no lance do pênalti marcado a favor do Mirassol. Já o dirigente citou a falta de critério do árbitro e ainda questionou o órgão, pedindo mais equidade nos critérios para as tomadas de decisão.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)