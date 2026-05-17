Diniz afirma que sintético foi determinante na derrota do Corinthians: "Muda o jogo"

O Corinthians deixou o Nilton Santos neste domingo com derrota para Botafogo por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrou no Z4. Em coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz afirmou que o gramado sintético do estádio "muda o jogo" e que foi fator determinante para o resultado ruim do time fora de casa.

“Em relação à grama sintética, muda o jogo. A gente errou muita coisa. O Jesse, por exemplo, hoje não se achou no jogo, muito por conta do campo. Então você perde o time, e os benefícios que isso traz para quem é acostumado são grandes", iniciou o treinador.

“Você vai ver quando o Arthur Cabral vai acertar dois chutes, como acertou hoje, num campo de grama natural, é muito difícil. A gente praticamente errou todos os chutes, tentou de fora da área, e eles acertaram os chutes que tiveram. Muda muito o jogo”, continuou.

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Por fim, Fernando Diniz criticou as condições do gramado do estádio do Botafogo, apontando desgaste no piso. “Esse campo do Botafogo está parecido com o do Palmeiras um tempo atrás. A grama está muito rala, muito dura. Eles molham bastante, e isso muda muito, altera muito”, finalizou.

Corinthians no Brasileiro

O Corinthians volta a perder no Brasileirão após vencer o clássico sobre o São Paulo na última rodada. Agora, o time comandado por Fernando Diniz é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com Santos e Grêmio, que aparecem fora da zona.