Defesa do Corinthians marca bem. O problema é a eficiência. Entenda

O Corinthians sofreu oito gols em oito partidas pelo Campeonato Paulista. Na temporada, o Timão já foi vazado 10 vezes em 10 jogos. Ou seja, a equipe alvinegra leva, em média, um gol a cada confronto.

Apesar dos números nada satisfatórios, por incrível que pareça, a defesa corintiana tem se comportado bem na maior parte do tempo. Inclusive, como a Gazeta Esportiva mostrou, em 2019, neste mesmo período, sob o comando de Fábio Carille, o time já havia levado mais gols.

O grande problema tem sido, na verdade, a eficiência dos adversários. Alguns números do Footstats podem explicar melhor essa situação.

Por exemplo, no Paulistão, o Corinthians é o time que menos sofre com finalizações ao seu gol. Em média, são 8,8 tentativas por jogo e apenas 2,9 no alvo defendido por Cássio ou Walter.

Os adversários do Corinthians, de fato, encontram muita dificuldade para superar a marcação. Porém, quando essa barreira é ultrapassada, o time não está conseguindo evitar os gols. Conclusão: os corintianos são os piores da Série A no quesito eficiência defensiva. No Estadual, ficam à frente apenas de Inter de Limeira, Oeste e Botafogo-SP.

Tiago Nunes chegou a admitir que a comissão técnica tem estudado os gols sofridos para descobrir o padrão desses erros. E outra estatística deixa claro que um problema antigo segue atingindo o time do Corinthians: os cruzamentos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Dos 10 gols sofridos em 2020, 50% tiveram origem em bolas cruzadas à área, seja por baixo ou por cima. E, de novo, há de se pontuar que o Corinthians é só o 17º no ranking do Paulistão a sofrer cruzamentos. Poucas bolas vão de encontro à zaga da equipe dessa maneira, mas quando vão…

Em 2019, os cruzamentos já atormentavam. Dos 64 gols que a equipe sofreu no ano passado, 28 foram oriundos de bolas cruzadas, o que equivale a 43%. O time teve o segundo pior aproveitamento da Série A neste ponto.

Até agora, o Corinthians só conseguir terminar dois jogos sem ser vazado, ambos em clássicos. Nas ocasiões, o Timão venceu o Santos por 2 a 0, em Itaquera, e empatou com o São Paulo por 0 a 0, no Morumbi. O próximo desafio será contra o Novorizontino, fora de casa, no sábado.