Corinthians de Tiago Nunes é melhor atrás e pior na frente do que equipe de Carille

Durante o protesto promovido por algumas torcidas organizadas do Corinthians na quarta-feira, um dos cânticos entoados na porta do CT Joaquim Grava externou a irritação com o número de gols que a equipe já levou em 2020. “Cadê nossa defesa? Ôôô”, esbravejaram os corintianos.

Desde o início da temporada oficial, a equipe comandada por Tiago Nunes fez 10 jogos e tomou exatos 10 gols. Por outro lado, o ataque soma 12 gols marcados.

Tanto o treinador quanto os jogadores admitem o incômodo com a situação. Nos dois últimos jogos, por exemplo, Água Santa e Santo André conseguiram apenas duas finalizações cada um contra o gol corintiano. Mesmo assim, o time de Diadema fez dois gols e o Ramalhão mandou uma bola para as redes alvinegras.

As falhas chamam atenção principalmente pelo histórico do Corinthians nos últimos anos. Foram temporadas seguidas com defesas seguras, pilares de equipes campeãs, principalmente sobre o comando de Fábio Carille, técnico campeão Brasileiro em 2017 e Tri-Paulista entre 2017 e 2019.

Porém, mesmo com um especialista à frente do grupo, o Corinthians sofreu até mais gols no início de 2019. Em compensação, fez mais gols que a equipe de Tiago Nunes, em tese um treinador que prima pela ofensividade.

À época, Carille viveu um momento semelhante ao que Tiago Nunes tem passado agora, com chegada em dezembro, reformulação de elenco e pouco tempo para treinar.

Nos 10 primeiros jogos oficiais de 2019, o Corinthians levou 12 gols, dois a mais que o atual time, e anotou 13 gols a seu favor, um a mais na mesma comparação.

Tropeços em casa para Red Bull Brasil e São Caetano e sufoco com o Ferroviário-PE levaram tensão ao ambiente naquele momento.

Tanto em 2019 quanto em 2020, o Corinthians só não foi vazado em duas partidas no período exposto.

Fábio Carille conseguiu segurar bem a pressão por conta dos resultados. O Corinthians não encantava e nem mesmo conseguia ser eficiente em sua especialidade, mas, ainda assim, o clube avançou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. No Paulista, fez 13 pontos em oito rodadas.

Tiago Nunes nunca foi campeão pelo Timão, portanto, não detém o crédito que reflete em uma dose maior de paciência. Além disso, acabou eliminado na segunda fase da Copa Libertadores da América e conseguiu apenas nove pontos em oito jogos pelo Estadual.

Entre semelhanças e diferenças, o Corinthians tenta se adaptar a uma nova filosofia e derrubar rótulos. A próxima oportunidade de findar o jejum de quatro partidas sem triunfos no Paulistão será sábado, dia 7, contra o Novorizontino, fora de casa.

Veja os 10 primeiros jogos oficiais do Corinthians em 2020:

Corinthians 1 x 1 Santo André – Paulista

Água Santa 2 x 1 Corinthians – Paulista

São Paulo 0 x 0 Corinthians – Paulista

Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR – Libertadores

Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira – Paulista

Guaraní-PAR 1 x 0 Corinthians – Libertadores

Corinthians 2 x 0 Santos – Paulista

Ponte Preta 2 x 1 Corinthians Paulista

Mirassol 1 x 1 Corinthians – Paulista

Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP – Paulista

Veja os 10 primeiros jogos oficiais do Corinthians em 2019:

Corinthians 4 x 2 Avenida – Copa do Brasil

Corinthians 2 x 1 São Paulo – Paulista

Corinthians 1 x 1 Racing Club – Copa Sul-Americana

Grêmio Novorizontino 1 x 0 Corinthians – Paulista

Ferroviário 2 x 2 Corinthians – Copa do Brasil

Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Paulista

Corinthians 0 x 2 Red Bull Brasil – Paulista

Corinthians 1 x 0 Ponte Preta – Paulista

Guarani 2 x 1 Corinthians – Paulista

Corinthians 1 x 1 São Caetano – Paulista