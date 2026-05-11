Zagueiro recebe terceiro amarelo e é desfalque do Corinthians contra o Botafogo

O Corinthians terá um problema importante para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, o zagueiro Gabriel Paulista recebeu o terceiro cartão amarelo e ficará fora do duelo contra o Botafogo, marcado para o próximo fim de semana, no Rio de Janeiro.

A advertência aconteceu ainda no fim do primeiro tempo, logo após o gol de empate do Tricolor. A comemoração são-paulina gerou uma grande confusão perto da bandeirinha de escanteio, depois que objetos foram arremessados no gramado por torcedores. Calleri acabou atingido por um cigarro eletrônico, e jogadores das duas equipes iniciaram um tumulto dentro de campo.

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Após controlar a situação, Anderson Daronco distribuiu cartões amarelos para Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Calleri e Sabino. Como já estava pendurado, o defensor corintiano terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão.

De cabeça, Raniele abriu o placar da noite pro Timão! ⚫️⚪️#VaiCorinthians pic.twitter.com/MzJ6bqqIep — Corinthians (@Corinthians) May 11, 2026



Dentro de campo, o Corinthians venceu o clássico em um jogo movimentado. Raniele abriu o placar para o Timão, Luciano empatou para o São Paulo ainda na primeira etapa, mas Matheuzinho e Breno Bidon ampliaram para os donos da casa no segundo tempo. Já nos minutos finais, Matheuzinho marcou contra e diminuiu para o Tricolor.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.