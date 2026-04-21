São Paulo bate Grêmio e seca rivais para manter ponta do Brasileiro feminino

O São Paulo garantiu sua terceira vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro feminino nesta segunda-feira, ao vencer o Grêmio por 3 a 1 no Marcelo Portugal, em Cotia, pela sétima rodada da competição. Robinha, Bruna Calderan e Isa anotaram os gols do Tricolor Paulista, enquanto Giovaninha descontou pelas gaúchas.
Situação na tabela
Com a vitória, o São Paulo assume provisoriamente a liderança da competição com 16 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado por Corinthians e Palmeiras nesta rodada caso vençam seus confrontos. O Timão enfrenta o Juventude ainda nesta segunda, às 21h, enquanto o Verdão joga contra o Fluminense nesta terça, às 16h. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com sete pontos.
FIM DE JOGO! VITÓRIA DO SÃO PAULO! #SPFCxGRE (3-1)
⚽ Robinha
⚽ B. Calderan
⚽️ Isa #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/YkyVp7CeCB
— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) April 21, 2026
📋 Resumo do jogo
🔴 SÃO PAULO 3 x 1 GRÊMIO 🔵
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino
🏟️ Local: Marcelo Portugal
📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Robinha, ao 1' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Bruna Calderan, aos 7' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Giovaninha, aos 3' do 2ºT (Grêmio)
- ⚽ Isa, aos 8' do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
Logo nos primeiros minutos de jogo, o São Paulo abriu o marcador. Robinha aproveitou a sobra a alguns metros da área e arrematou firme de primeira para colocar a bola no ângulo, sem chances para a goleira Lucilene. Pouco depois, aos sete minutos, a arqueira gremista afastou mal após sofrer pressão e Crivelari ficou com a posse pelo lado para cruzar rasteiro e Bruna Calderan bater da entrada da área e ampliar pelo Tricolor após desvio em Arrieta.
Já na segunda etapa, o Grêmio respondeu aos três minutos. Leidi recebeu no lado esquerdo e cruzou forte na segunda trave para Giovaninha se atirar na bola e estufar as redes para diminuir. Apenas cinco minutos depois, Camila Pini tentou sair jogando na área e perdeu a posse. Clara ficou com a bola pela esquerda e levantou na área para Isa testar as redes pelo São Paulo.
Aos 41, Rafa Soares derrubou Giovaninha após errar a saída de bola e foi expulsa por ser a última defensora entre a atacante e o gol.
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Próximos jogos
São Paulo
- Jogo: América-MG x São Paulo
- Data e horário: 27 de abril de 2026 (segunda-feira) | 18h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro feminino
- Local: Arena Independência
Grêmio
- Jogo: Bahia x Grêmio
- Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira) | 18h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro feminino
- Local: Estádio Jodilton Souza