São Paulo bate Grêmio e seca rivais para manter ponta do Brasileiro feminino

O São Paulo garantiu sua terceira vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro feminino nesta segunda-feira, ao vencer o Grêmio por 3 a 1 no Marcelo Portugal, em Cotia, pela sétima rodada da competição. Robinha, Bruna Calderan e Isa anotaram os gols do Tricolor Paulista, enquanto Giovaninha descontou pelas gaúchas.

Situação na tabela

Com a vitória, o São Paulo assume provisoriamente a liderança da competição com 16 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado por Corinthians e Palmeiras nesta rodada caso vençam seus confrontos. O Timão enfrenta o Juventude ainda nesta segunda, às 21h, enquanto o Verdão joga contra o Fluminense nesta terça, às 16h. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com sete pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴 SÃO PAULO 3 x 1 GRÊMIO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino

🏟️ Local: Marcelo Portugal

📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Robinha, ao 1' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Bruna Calderan, aos 7' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Giovaninha, aos 3' do 2ºT (Grêmio)

⚽ Isa, aos 8' do 2ºT (São Paulo)

Como foi o jogo

Logo nos primeiros minutos de jogo, o São Paulo abriu o marcador. Robinha aproveitou a sobra a alguns metros da área e arrematou firme de primeira para colocar a bola no ângulo, sem chances para a goleira Lucilene. Pouco depois, aos sete minutos, a arqueira gremista afastou mal após sofrer pressão e Crivelari ficou com a posse pelo lado para cruzar rasteiro e Bruna Calderan bater da entrada da área e ampliar pelo Tricolor após desvio em Arrieta.

Já na segunda etapa, o Grêmio respondeu aos três minutos. Leidi recebeu no lado esquerdo e cruzou forte na segunda trave para Giovaninha se atirar na bola e estufar as redes para diminuir. Apenas cinco minutos depois, Camila Pini tentou sair jogando na área e perdeu a posse. Clara ficou com a bola pela esquerda e levantou na área para Isa testar as redes pelo São Paulo.

Aos 41, Rafa Soares derrubou Giovaninha após errar a saída de bola e foi expulsa por ser a última defensora entre a atacante e o gol.

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Próximos jogos

São Paulo

Jogo: América-MG x São Paulo

América-MG x São Paulo Data e horário: 27 de abril de 2026 (segunda-feira) | 18h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro feminino

Local: Arena Independência

Grêmio