Corinthians vai trocar gramado e pode ficar longo período longe da Arena

O presidente Andrés Sanchez admitiu na noite desta segunda-feira que o Corinthians vai precisar fazer uma reforma no gramado da sua arena. Depois de seguidas reclamações tanto dos jogadores do clube do Parque São Jorge quanto de alguns atletas de equipes adversárias, o mandatário falou que, passada a final do Campeonato Paulista, no dia 21 de abril, o estádio ficará fechado para reforma.

“Vamos ter que acabar o Paulista e reformar a Arena, o gramado. Serão 30 dias”, comentou o mandatário, colocando o prazo de entrega como final de maio. A essa altura, porém, o início da Copa América (14 de junho) já estará bem próximo. Como está cedido para a Conmebol e receberá três partidas durante o torneio de seleções, é bem provável que o local só reveja uma partida do Timão em julho, quase três meses depois da decisão.

“Vamos ver onde podemos jogar. Vamos fechar não pela Copa América, mas pelo Corinthians”, assegurou Andrés, que reconheceu a influência do evento Monster Jam, realizado em dezembro, no estado ruim do gramado. Diferentemente da virada de 2017 para 2018, o clube não realizou a troca da grama após receber o show acrobático de caminhões em seu estádio.

“Infelizmente, depois dos caminhões, ficou ruim e não conseguimos recuperar. E tem de trocar. Teríamos de ter parado no começo do ano. Erramos e vamos fazer agora”, concluiu Andrés. O Pacaembu, local da derrota para o Santos, ainda não foi liberado para ser utilizado no Campeonato Brasileiro.