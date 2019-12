Corinthians se junta ao Santos no interesse por volante colombiano

O Santos não é o único clube do Brasil interessado em Víctor Cantillo, volante do Junior Barranquilla (COL). O jogador também está no radar do Corinthians.

O Timão monitora a situação do atleta de 26 anos e estuda uma proposta nos próximos dias. No caso do Peixe, a tentativa é de trocá-lo com Fernando Uribe, centroavante fora dos planos para 2020.

Novo técnico do Corinthians, Tiago Nunes quer contar com elenco de 30 atletas: 26 de linha e quatro goleiros. Reforçar o meio-campo é um dos pedidos e Cantillo foi seu rival na última edição da Copa Sul-Americana, na classificação do Athletico-PR na semifinal.

Victor Cantillo é o grande destaque do Barranquilla nos últimos anos e esteve na mira do Atlético-MG recentemente, além de equipes da Europa, como o Sporting (POR).

Uma novidade confirmada para o meio-campo do Timão em 2020 é Camacho. Ele retorna ao Parque São Jorge depois de empréstimo ao Furacão.