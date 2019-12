Saiba com quantos jogadores Tiago Nunes pretende trabalhar no Corinthians

Tiago Nunes não assumiu o time do Corinthians na reta final da temporada, mas está trabalhando a todo vapor nos bastidores. Entre reuniões, pedidos e negociações com os dirigentes alvinegros, o técnico avisou com quantos jogadores pretende trabalhar em 2020.

O novo comandante da equipe principal do Timão espera contar com um elenco de 30 atletas: 26 jogadores de linha, além de quatro goleiros.

Isso significa uma redução significativa. O Corinthians terminou o ano com 32 jogadores no grupo comandado por Dyego Coelho. Um deles já se despediu: Manoel.

Além dos 31 que ficaram, 16 jogadores tiveram seus empréstimos encerrados e, em tese, retornam. Destes, a Gazeta Esportiva apurou que Tiago Nunes, por ora, pretende manter Camacho, Pedro Henrique, André Luis e Thiaguinho.

A soma chega ao resultado de 47 jogadores. Tirando os quatro goleiros, ficam 43 atletas de linha. Ou seja, caso mantenha o quarteto de arqueiros no elenco, a diretoria corintiana terá de arrumar rumo para 17 jogadores de linha.

Na prática, a reformulação deve ser ainda maior, já que reforços, como Luan, devem chegar. Na matemática simples, cada reforço contratado refletirá sempre na soma de um integrante a mais à lista de saída.

Algumas negociações estão em andamento e próximas de serem concretizadas. Nos dois próximos meses, além da busca por reforços, internamente há muito trabalho sendo feito pela diretoria de futebol do Corinthians para que o pedido de Tiago Nunes por um elenco reduzido seja atendido. O grupo se apresenta em 6 de janeiro.