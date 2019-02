Corinthians relaciona Fabrício Oya e de novo deixa Araos de fora

O Corinthians concluiu na manhã desse sábado a preparação para o confronto com o Botafogo-SP, marcado para às 19h de domingo, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Fábio Carille deve mandar um time totalmente, ou ao menos com a maior parte, formado por reservas.

Os ditos titulares enfrentaram uma sequência com clássico e decisão na Copa do Brasil, e na próxima quarta terão o duelo eliminatório com o Racing, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

A grande novidade é Fabrício Oya, meia revelado pelas categorias de base do clube e que pela primeira vez está relacionado e deve ficar à disposição no banco de reservas. Por outro lado, Ángelo Araos irá para o seu terceiro jogo seguida fora da lista de atletas convocados. Cada vez mais o chileno de R$ 17 milhões vai perdendo espaço no elenco.

O técnico corintiano não revelou a escalação para a partida de domingo, mas a tendência é que o Timão entre em campo com: Cássio, Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Richard; Sergio Diaz, Ramiro, Urso (Sornoza), Mateus Vital e Gustavo Silva; Boselli.

Júnior Urso não foi inscrito para essa primeira fase da Copa Sul-Americana e, por isso, deve ser mantido contra o Botafogo, já que ganhará descanso durante a semana. Danilo Avelar sequer foi relacionado para tratar uma pancada nas costas recebida na partida contra o Avenida.

Confira a lista de relacionados do Timão:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Michel, Carlos Augusto e Fagner

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Richard, Ramiro e Junior Urso

Meias: Sornoza, Mateus Vital, Pedrinho e Fabricio Oya

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Sergio Díaz, Gustavo, Clayson e Gustavo Silva

