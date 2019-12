Corinthians não tem propostas de fora e deve renovar contrato de Léo Santos

Nos últimos dias, alguns sites europeus noticiaram eventuais interesses de Sevilla e Milan por Léo Santos, zagueiro do Corinthians. Apesar das publicações, a Gazeta Esportiva apurou que nem o clube paulista e tampouco os empresários do jogador foram procurados.

Pelo contrário, a tendência é que Léo Santos renove o contrato com o Corinthians. A informação colhida pela reportagem é de que um novo documento só não foi assinado devido a concentração de esforços na busca por reforços para 2020.

Léo Santos tem contrato com o Timão até setembro do ano que vem e tudo bem encaminhado, com interesse de ambas as partes, para a extensão deste vínculo.

Além de não existir proposta de fora por Léo Santos e da renovação encaminhada, Tiago Nunes espera contar com o atleta. O novo técnico do Corinthians já externou seu desejo de ter Léo Santos no grupo. Gil, Pedro Henrique, Bruno Méndez (que passou por uma cirurgia no púbis) e Marllon, por ora, serão as outras opções de Tiago Nunes para o setor.

Qual foi o melhor jogador do Corinthians na temporada 2019? Cássio Fagner Pedrinho Resultados Votar

Em tese, em maio, Léo Santos poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no fim de 2020, mas a situação não preocupa o Corinthians, confiante de que a renovação é algo certo.

Em 2018, Léo Santos foi titular da zaga corintiana. Promissor, sempre muito bem visto pelo desempenho na base do clube, o jogador se mostrou talentoso quando promovido ao profissional, mas sofreu pela falta de experiência. Uma falha na decisão da Copa do Brasil daquele ano abalou a confiança de boa parte da torcida corintiana no futebol do zagueiro.

Mesmo assim, no início de 2019 o Corinthians já recebia sondagens de grandes equipes europeias por Léo Santos, apesar da multa contratual estipulada em 50 milhões de euros. A fé do clube em concretizar uma venda com números históricos era tão grande que fez o Corinthians recusar a troca por Guilherme Arana, ofertada pelo Sevilla no momento que o Timão tentava repatriar o lateral esquerdo.

O beque de 21 anos, porém, foi emprestado ao Fluminense no início deste ano quando Fábio Carille avisou a diretoria corintiana que não tinha grandes planos para Léo Santos no time. A estratégia do Corinthians era manter o jogador na ativa e valorizado.

Pelo Tricolor Carioca, o zagueiro não conseguiu emendar uma boa sequência devido a problemas físicos. Em abril, teve de passar por uma cirurgia no joelho por causa de uma tendinite patelar.

Em meio a recuperação, a cria do Terrão acabou fraturando o joelho e, de novo, teve de operar.

Agora, a expectativa é que o atleta esteja pronto para se juntar ao elenco principal desde início da temporada 2020, quando, praticamente, irá reiniciar a carreira.