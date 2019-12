Zagueiro Léo Santos, do Corinthians, é alvo de clube espanhol, afirma portal

O Corinthians pode sofrer investidas nos próximos dias pelo jovem zagueiro Léo Santos. Isso porque, segundo o portal Todofichajes.com, o Sevilla, da Espanha, tem interesse em contar com o defensor de 21 anos. Com contrato até o final de 2020, ele possui multa rescisória de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 227 milhões).

Os Nervionenses já haviam tentado fechar com a promessa do Timão no início do ano, quando a equipe paulista buscava repatriar o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Os espanhóis propuseram uma troca entre os dois jogadores, mas o presidente Andrés Sanchez recusou.

Revelado pelo Corinthians, Léo Santos estreou pelo time profissional em 2016. Ele participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2017 e passou a ganhar mais oportunidades no ano passado. Em 2019, porém, o defensor foi emprestado ao Fluminense.

Na equipe carioca, disputou seis partidas antes de sofrer uma tendinite patelar no joelho e ser submetido a cirurgia. Então, o contrato de empréstimo com o Tricolor foi encerrado de forma amigável e o jogador voltou ao Timão para realizar o processo de recuperação. No entanto, ele sofreu nova lesão no joelho direito, a qual o impediu de voltar aos gramados ainda na última temporada.