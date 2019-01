Corinthians manterá 40% de M. Gabriel; Mexicanos ofereceram mais

Marquinhos Gabriel está muito perto de se tornar jogador do Cruzeiro. O meia tem contrato com o Corinthians até maio de 2020, mas não faz mais parte dos planos do Timão.

No acordo entre os dois clubes e o atleta ficou acertado que Marquinhos rescindirá seu vínculo sem pagamento de qualquer valor aos paulistas. Em compensação, o alvinegro manterá 40% dos direitos econômicos do jogador.

Marquinhos Gabriel tem 28 anos e firmará contrato de três temporadas com a Raposa. Nesse período, em caso de venda para outra instituição, o Corinthians abocanhará 40% do valor total da transferência.

Em 2016, o Timão desembolsou R$ 13 milhões para tirar Marquinhos do Gabriel do Al-Nassr, equipe da Arábia Saudita. Nos últimos meses, o canhoto defendeu o Al-Nasr, de Dubai. A falta de adaptação e a vontade de voltar ao Brasil do atleta foram cruciais para o empréstimo ser interrompido – de forma amigável – no meio do caminho. Marquinhos ainda tinha mais seis meses de vínculo com os árabes.

O negócio foi comemorado pelo Corinthians, que além de garantir uma boa fatia dos direitos do jogador, se livrará de pagar um salário na casa dos R$ 315 mil. Marquinhos Gabriel está em Dubai e chega ao Brasil na noite dessa quinta-feira. Só então o negócio com o Cruzeiro será confirmado e a viagem do meia a Belo Horizonte será agendada. A tendência é que até sábado tudo esteja resolvido.

Timão poderia ter mais

Marquinhos Gabriel deu preferência a clubes brasileiros durante as negociações. Valorizado, o jogador recusou chineses, árabes e mexicanos. Conforme antecipou a Gazeta Esportiva, de todas as investidas do exterior, a do México foi a mais forte, e fez o atleta balançar.

Mas, como sua ideia era voltar ao seu país natal e a proposta cruzeirense agradou, a pedida ao clube da América Central – ainda mantido em sigilo – aumentou.

Os mexicanos, então, se recusaram subir a oferta e, por isso, o acordo com a Raposa está tão perto de ser confirmado. A resposta final saiu na noite dessa quarta-feira.

Quem saiu perdendo nesse negócio foi o Corinthians, pois, em caso de acordo com o time do México, o Timão ficaria com 50% dos direitos econômicos de Marquinhos Gabriel, 10% a mais do que manterá no acordo com o Cruzeiro.

Athletico-PR, Grêmio e Fluminense também tentaram levar o jogador. O Furacão foi quem mais se aproximou, diante da fragilidade financeira dos cariocas e da tentativa de um empréstimo remunerado dos gaúchos. Os paranaenses, porém, foram ‘atropelados’ em cima da hora pela oferta do Cruzeiro.

