Marquinhos Gabriel entra na mira do Cruzeiro e tem proposta mexicana

O meia Marquinhos Gabriel já foi ligado a diversos clubes brasileiros na atual janela de transferências, mas pode nem mesmo ficar no Brasil. Depois de rescindir seu contrato de empréstimo com o Al-Nasr-EAU e entrar na mira do Athletico-PR, o jogador segue sem destino definido. A bola da vez é a oferta de um time mexicano e uma forte sondagem do Cruzeiro, em interesse divulgado inicialmente pela Rádio Itatiaia.

Os empresários de Marquinhos Gabriel já estão em negociação com clubes interessados e entendem que o jogador deve voltar ao Brasil valorizado. No Corinthians, Marquinhos Gabriel não fica para a temporada 2019. A ideia é que o jogador rescinda de forma “amigável” seu vínculo, válido até o meio do ano que vem, e mantenha 30% de seus direitos econômicos, podendo lucrar com uma futura venda. De quebra, ainda “se livraria” dos vencimentos do atleta. Em 2016, o Timão pagou R$ 13 milhões por Marquinhos Gabriel.

No momento, a oferta que chega mais perto de suprir esses requisitos vem do México, de um clube não revelado. A matemática é simples: quanto mais porcentagem dos direitos o Alvinegro mantiver, menos dinheiro Marquinhos recebe. Seu destino só não está selado para o país da América do Norte porque o atleta deixou claro que pretendia ficar no Brasil ao deixar os Emirados. Uma proposta da China, por exemplo, já foi descartada.

É aí que entra o Cruzeiro, clube que tentou a aquisição do atleta ainda no ano passado, mas não obteve sucesso. Os esforços da Raposa, no momento, estão concentrados na aquisição de Rodriguinho, ex-companheiro de Marquinhos no Timão. Assim que as tratativas se resolverem, porém, o canhoto seria a bola da vez para os mineiros, em busca de alguém para suprir a ausência de Arrascaeta.

Menos forte, mas ainda na disputa, o Athletico-PR também tenta entrar em acordo a respeito da equação desejada pelo estafe do atleta. O Grêmio, que também manifestou interesse, saiu fora por querer um empréstimo, negócio descartado por Corinthians e o próprio atleta. Quanto ao Fluminense, outro time que cogitou Marquinhos, a ideia de morar no Rio de Janeiro não agradou ao meio-campista.

