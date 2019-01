Cruzeiro acerta contratação em definitivo de Marquinhos Gabriel

A diretoria do Cruzeiro acertou com mais um reforço para a temporada 2019. O meia chega a Belo Horizonte nos próximos dias para acertar os detalhes finais e assinar contrato.

A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva com duas fontes diferentes. Ao contrário do esperado anteriormente, Marquinhos chega em definitivo para a Raposa.

O jogador estava emprestado ao Al-Nasr, mas rescindiu seu vínculo com a equipe. Marquinhos pertence ao Corinthians, mas foi avisado que não faria parte dos planos do clube paulista.

As conversas do Cruzeiro por Marquinhos Gabriel iniciaram no contato da agremiação paulista para contar com o zagueiro Manoel, que foi liberado ao Timão por empréstimo de uma temporada. Em 2018, a agremiação mineira já havia tentado o atleta.

O jogador chega para compor o elenco celeste e vai disputar posição para a vaga deixada por Arrascaeta, atualmente nas mãos de Rafinha ou David.

Apesar da contratação do meia, o Cruzeiro não desistiu de Rodriguinho e segue nos bastidores para a contratação do ex-corintiano.

O Cruzeiro saiu na frente na contratação e tinha ainda a disputa com Athletico-PR e Grêmio.