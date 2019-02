Corinthians já entra no clima para encarar seu “maior desafio”

O Corinthians só fez sete jogos oficiais na temporada, ainda busca seu time e formação ideais, com alguns jogadores contratados para a temporada que sequer estrearam pelo clube. Assim, o Timão terá pela frente o Racing na quinta-feira, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Os argentinos são líderes locais e estão muito perto de um dos títulos mais importantes de sua história.

Está claro que o confronto eliminatório será o maior teste para o time de Fábio Carille nesse momento. A responsabilidade de fazer o primeiro jogo em casa é dos paulistas. O técnico corintiano reconhece o peso da partida e só agora começará a pensar em uma escalação especial.

“Não projetamos nada em relação a quem vai jogar, mas são competições diferentes. O gol fora tem muita importância. Para mim, vai ser o maior desafio do Corinthians esse momento. Um time que está liderando o campeonato argentino, está no segundo turno e parou pouco em dezembro. Para início de trabalho é o maior desafio. Depois o clássico, outro campeonato, no qual temos de pontuar para entrar na zona de classificação. Mas, primeiro pensamos no Racing”, afirmou Carille.

O goleiro Cássio, um dos principais líderes do elenco alvinegro, também não esconde sua preocupação, apesar de externar sua confiança e serenidade para o desafio.

“Jogo difícil, a gente já jogou contra o Racing, o time deles deve estar numa situação de entrosamento bem melhor que a nossa, mas temos de jogar. Todas as competições a gente dá a mesma importância. Temos elenco para brigar por três competições. Temos de nos impor dentro de casa para buscar a classificação na Argentina”.

Vagner Love deve ser titular ao lado de Gustagol na quinta. O camisa 9 ainda não marcou gol desde que foi contratado, mas, aos 34 anos, tem experiência de sobra para falar com propriedade sobre um duelo internacional tão importante.

“Isso faz diferença (o entrosamento do Racing). Temos de jogar, pensar em jogar, pôr a bola no chão, não cair em catimba, não tentar brigar”, avisou.