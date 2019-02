Carille não concorda com vaias após nova derrota do Corinthians

Fábio Carille teve de dar explicações na coletiva de imprensa concedida no campo do estádio Jorge Ismael de Biasi, após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino. Foi o terceiro revés do time no Campeonato Paulista, logo na sequência de uma classificação dramática, quase que injusta, na Copa do Brasil. Mesmo assim, técnico corintiano não concordou com vaias disparadas de parte da torcida após o apito final, nesse domingo.

“Pelo jogo em Londrina, acho justo. Não jogamos nada. Hoje não, fizemos um jogo melhor. Mas, sabendo que temos de melhorar muito mais”, opinou o comandante alvinegra, buscando pontos positivos.

“Conseguimos triangular e chegar mais na área do adversário. Tinha a preocupação com a bola aérea. Criamos e chegamos na área. Incomodamos mais o adversário mais do que nos outros jogos. Mas, temos de evoluir bastante para ir em busca dos nossos objetivos”.

Foi a primeira derrota do Timão em Novo Horizonte. O retrospecto foi ignorado por Carille em sua entrevista, assim como a preocupação em abordar o lado emocional de seu elenco nesse momento de instabilidade.

“Não sou muito de trabalhar o lado emocional. Trabalho mais o lado tático. Claro que cuidamos de tudo, jogar no Corinthians é motivante demais. Mas, estamos em um processo de melhorar bastante. E vai melhorar com trabalho e no decorrer dos jogos”, explicou.

Em função das viagens e da proximidade dos compromissos, Carille optou por realizar seis mudanças na equipe que iniciou a partida com o Novorizontino, em relação a escalação da estreia na Copa do Brasil.

“As mudanças são por ser início de trabalho, desgaste. Jogaram com Palmeiras e Londrina. Sentimos jogadores cansados em cima dos exames. Por isso as mudanças”, concluiu.