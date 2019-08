Bola aérea volta a ser fatal e Corinthians perde a terceira no Paulistão

O Corinthians rodou seu elenco, entrou em campo com seis alterações, mas repetiu os velhos problemas de boal aérea defensiva e falta de criatividade no ataque. Assim, a equipe de Fábio Carille conheceu sua terceira derrota no Campeonato Paulista. O algoz da vez foi o Novorizontino, que no estádio Jorge Ismael de Biasi, arrancou o 1 a 0 graças a um gol polêmico de Murilo Henrique, já aos 40 minutos do segundo tempo.

O trinfo levou o Tigre à liderança no Grupo B, com 11 pontos, um à frente do Palmeiras depois de seis rodadas. Por outro lado, o Timão estaciona nos sete pontos, apenas na terceira posição do Grupo C.

Apesar das seis trocas na equipe titular, a pressão por uma evolução no desempenho do Corinthians, principalmente nessa condição de favorito de véspera, era grande. E o início da partida até que foi promissor. Em pouco tempo de bola rolando, Boselli ficou livre, de frente para o gol, mas acabou barrado pelo erro do auxiliar Anderson de Moraes. Em seguida, Marllon venceu disputa no alto e mandou rente ao travessão.

Aos poucos, porém, o ritmo corintiano foi caindo. Ao perceber que o adversário não era nenhum ‘bicho papão’, o Novorizontino se encorajou e passou a apostar na velocidade para chegar com perigo ao gol de Cássio.

O intervalo chegou sem alteração no placar, mas, os corintianos foram para o vestiário no lucro. Uma saída do gol fora de hora e Cássio e uma furada monumental de Jean Parick gelaram as espinhas alvinegras.

A etapa final não teve um panorama muito diferente. O Novorizontino passou a explorar o principal problema da defesa do Timão: a bola aérea. A estratégia quase deu certo. Marllon, Cássio e a trave evitaram oportunidades claras de gol do Tigre.

Ao perceber a falta de criatividade e a lentidão de sua equipe, Fábio Carille resolveu mexer. Saíram Araos e Vital para as entradas de Clayson e Pedrinho. Por fim, Gustagol substituiu Mauro Boselli, mais uma vez apático e sem receber muitas bolas, é verdade.

VEJA COMO FOI O PRÉ-JOGO E O LANCE A LANCE DA PARTIDA

Era o Corinthians indo para o famoso tudo ou nada. Mas, abriu o placar quem fez mais por merecer: os donos da casa. Uma defesa espetacular de Cássio, a trave e a reclamação de impedimento por parte dos corintianos foram inúteis. Murilo Henrique aproveitou sora dentro da área e estufou as redes.

O apito final veio acompanhado de vaias dos milhares de corintianos que compareceram no Jorge Ismael de Biasi. Mais alto ainda foi a festa dos torcedores do Tigre.

Pressionado, o Corinthians agora terá pela frente seu principal desafio no mês: o Racing, quinta-feira, em Itaquera, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No fim de semana será a vez de receber o São Paulo na Arena. O sábado, o Novorizontino receberá a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 CORINTHIANS

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 10 de fevereiro de 2019, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: José Cláudio Rocha Filho

Assistentes: Anderson de Moraes e Daniel Ziolli

Cartão amarelo: Mateus Vital

GOL

Novorizontino: Murilo Henrique, aos 40 minutos do 2T

NOVORIZONTINO: Vagner; Lucas Ramon, Everton Sena, Flávio Boaventura (Edson Silva) e Paulinho; Adilson Goiano, Cléo Silva, Jean Parick (Matheus Sales) e Murilo Henrique; Pedro Carmona e Felipe Marques (Elvinho)

Técnico: Roberto Fonseca

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Gabriel; Ramiro, Mateus Vital (Pedrinho), Vagner Love e Araos (Clayson); Boselli (Gustagol)

Técnico: Fábio Carille