Corinthians ganha preferência e fica mais perto de fechar com Cantillo

O Corinthians está mais próximo de acertar a contratação de Victor Cantillo. Ao tomar ciência das negociações que estão em andamento, o jogador colombiano externou sua preferência pelo clube do Parque São Jorge.

O passo dado é considerado importante por quem está intermediando as tratativas, apesar de não ser garantia de ‘final feliz’.

A Gazeta Esportiva revelou com exclusividade o interesse corintiano na última sexta-feira e desde então as conversas evoluíram. Apesar do Júnior Barranquilla endurecer, dentro do clube gringo já não há muita esperança em segurar o atleta devido ao forte assédio e, principalmente, pelo desejo do próprio jogador. O objetivo, então, é tirar o máximo possível de uma eventual e provável venda.

Entre os concorrentes do Corinthians, o Santos ainda não ‘jogou a toalha’, mas a negociação é considerada improvável após a recusa do Junior Barranquilla pela troca simples pelo atacante Uribe. Os colombianos entendem que seu jogador está mais valorizado no mercado. Sem grandes recursos financeiros, o Peixe ainda não fez proposta oficial.

Victor Cantillo é tido na Colômbia como um dos melhores jogadores na atualidade, fez uma temporada de destaque em 2018 e chamou atenção de Tiago Nunes, novo técnico corintiano, durante as finais da Copa Sul-Americana, quando Tiago ainda comandava o Athletico Paranaense.

Cantillo tem 1,80m, costuma atuar como segundo homem de meio de campo e suas principais características têm relação com bom passe e intensidade física. Aos 26 anos, o jogador acredita que jogar em um grande clube do Brasil pode ser sua melhor oportunidade de cativar um lugar na Seleção de seu país.