Corinthians encerra preparação para jogo decisivo na Copa do Brasil

O Corinthians está pronto para o jogo contra o Barra, pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão realizou o último treino antes da partida decisiva da quinta fase da competição nacional, que acontece na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Finalizamos o último treino antes do confronto de amanhã, contra o Barra-SC! ☑️ Agora, os atletas vão se concentrar no CT antes de partir para a #CasaDoPovo! ⚫️⚪️ 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/YfM3UA64pB — Corinthians (@Corinthians) May 13, 2026

Como foi o treino?

No início da atividade, os atletas se reuniram com o técnico Fernando Diniz na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para analisar vídeos do adversário. Em seguida, fizeram uma ativação física na academia e foram ao campo.

No gramado, o elenco do Timão treinou bolas paradas, defensivas e ofensivas, além de realizar um treino tático.

Retornos importantes

Para a partida, o técnico Fernando Diniz contará com dois retornos importantes: Allan e André. Os meio-campistas, que não estiveram à disposição na vitória diante do São Pauo, pelo Brasileirão, serão opções para o duelo com o Barra.

O Corinthians joga pelo empate para se classificar direto às oitavas da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu por 1 a 0, fora de casa, com gol de Jesse Lingard e largou em vantagem no mata-mata. Em caso de vitória do Barra por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Situação do Corinthians

Na 16ª posição do Brasileirão, com 18 pontos, o Corinthians perdeu apenas um jogo sob o comando de Diniz e possui um bom aproveitamento como mandante no mesmo recorte, com quatro vitórias e um empate atuando em Itaquera. No compromisso mais recente, venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 2.

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