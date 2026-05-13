Corinthians vence o Cuiabá e entra no G8 do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 a 0, no CT Manoel Dresch, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 e entrou no G8.
Situação da tabela
Com o resultado, o Corinthians chegou aos 18 pontos e subiu para a sexta posição da tabela. Por sua vez, o Cuiabá caiu para o 17º lugar, com apenas oito somados.
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📋 Resumo do jogo
🟡CUIABÁ 0 X 2 CORINTHIANS⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (11ª rodada)
🏟️ Local: CT Manoel Dresch, em Cuiabá
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽ Lorenzo (Corinthians)
⚽ Joãozinho (Corinthians)
Próximos jogos
Cuiabá
Cuiabá x Bragantino (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) 16h
Local: CT Manoel Dresch, em Cuiabá
Corinthians
Corinthians x Vasco (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) 18h
Local: Parque São Jorge, em São Paulo