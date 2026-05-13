Carrillo corresponde em teste e busca espaço no Corinthians de Diniz

Novidade entre os titulares do Corinthians no Majestoso do último domingo, Carrillo correspondeu à oportunidade e foi um dos destaques do Timão no clássico. Com a boa atuação, o experiente meio-campista pode ganhar espaço na equipe de Fernando Diniz, que elogiou o peruano após a vitória.

“Nunca considerei Carrillo um reserva. Todos são parte importante. Carrillo é um jogador que gosto muito, fomos adversários em Brasil x Peru. É um jogador muito importante nas campanhas recentes do Corinthians, tem experiência e muita técnica, sente pouco o jogo no bom sentido. É corajoso e conhece muito bem as funções dentro de campo”, disse.

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Peça importante para o clube desde a sua contratação no meio de 2024, Carrillo não vinha sendo uma das primeiras opções de Fernando Diniz no banco de reservas. Em nove partidas sob o comando do treinador, o peruano havia atuado como titular somente em uma partida antes do Mejestoso, diante do Vitória, quando chegou a atuar como lateral direito.

Contra o São Paulo, Carrillo ocupou a vaga de André, que cumpria suspensão e que não vem em seu melhor momento. Ele deu a assistência para o gol de Matheuzinho, o segundo do Corinthians no jogo. Além disso, foi o jogador que mais acertou dribles no confronto e errou apenas uma de 50 tentativas de passes, somando 98% de acerto.

#Brasileirão 🇧🇷 André Carrillo foi o líder de dribles certos de Corinthians 3-2 São Paulo! 🅰️ 1 assistência

✅ 49/50 passes certos (98%!)

↗️ 5/5 passes longos certos (100%!)

💪 3/6 duelos ganhos

💨 3/4 dribles certos (1º do jogo!)

🦾 5 bolas recuperadas (!)

💯 Nota Sofascore… pic.twitter.com/zZKpKvHHgo — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 11, 2026

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)