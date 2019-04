Corinthians é primeiro paulista no “Clube dos 30”; veja os outros integrantes

O Corinthians conquistou o seu 30º título na história do Campeonato Paulista, neste domingo, ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, dentro da Arena, em Itaquera, e entrou para um seleto grupo de campeões estaduais do país. Primeiro a romper a marca das três dezenas em território bandeirante, o Alvinegro se junta a outros grandes clubes do território nacional.

Muito acima dos seus adversários regionais em termos de conquistas (o Tricolor, vice deste ano, tem 21, uma a menos do que Palmeiras e Santos), o Timão vê uma hegemonia pouco comum em torneios com tantas grandes equipes.

No Rio, melhor exemplo para comparação, o Flamengo tem 35 conquistas, apenas quatro a mais do que o Fluminense, outro que já ultrapassou o 30º troféu regional. Em Minas, tanto o Atlético-MG (44 títulos) quanto o Cruzeiro (38 títulos) também ostentam a marca.

No Rio Grande do Sul, outro estado bastante bipolarizado, a proporção é semelhante: 45 taças para o Inter e 38 para o Grêmio. Nos outros estados com times da Série A, entram no clube o Coritiba (38), o Bahia (48), o CSA (39), Fortaleza (42) e Ceará (45).

Veja membros do “clube dos 30” localizados em estados que têm clubes na Série A:

Bahia (48 vezes campeão baiano)

Internacional (45 vezes campeão gaúcho)

Ceará (45 vezes campeão cearense)

Atlético-MG (44 vezes campeão mineiro)

Fortaleza (42 vezes campeão cearense)

CSA (39 vezes campeão alagoano)

Coritiba (38 vezes campeão paranaense)

Grêmio (38 vezes campeão gaúcho)

Cruzeiro (38 vezes campeão mineiro)

Flamengo (35 vezes campeão carioca)

Fluminense (31 vezes campeão carioca)

Corinthians (30 vezes campeão paulista)