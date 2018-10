Corinthians deve ter Romero nas finais da Copa do Brasil

Ángel Romero deve jogar as finais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O atacante foi convocado por Juan Carlos Osório, ex-treinador do São Paulo e que recentemente assumiu o posto de Francisco Arce no comando da seleção paraguaia, para um período de treinamentos, sem amistosos, entre os dias 8 de 16 de outubro. Nesse mesmo mês, o Timão lutará pela taça na competição nacional em dois jogos, dias 10 e 17.

O Corinthians conseguiu chegar a um acordo com a Associação de Futebol do Paraguai (AFP) e aguarda apenas a documentação oficial da AFP. O plano prevê a apresentação do camisa 11 à seleção no dia 8. Romero regressaria dia 10 para o primeiro duelo, no Mineirão. Em seguida, o atleta voltaria a se juntar ao grupo de compatriotas, dessa vez para ficar até o fim dos trabalhos, já que a despedida está marcada para a véspera da finalíssima, agendada para a Arena Corinthians. A informação foi publicada primeiramente pelo globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Isso significa que o raçudo jogador não participará de nenhum treinamento de Jair Ventura durante o período que o técnico alvinegro estará totalmente focado nas finais. Apesar disso, a titularidade de Romero nas duas decisões, a princípio, não corre risco.

A manobra logística começou a se desenhar logo após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, que credenciou o time à final da Copa do Brasil. Romero se mostrou dividido, mas disposto a se esforçar para não ficar de fora de um dos momentos mais importantes do clube na temporada.

Romero tem 12 gols em 52 jogos pelo Timão em 2018. Nessa sexta-feira, mais uma vez Jair Ventura pretende colocar o paraguaio em campo desde o início, dessa vez no desafio contra o Flamengo válido pelo Campeonato Brasileiro.

