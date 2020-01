Corinthians dá início à temporada 2020 com técnico novo e reforços

A temporada do Corinthians começa oficialmente nesta segunda-feira. O elenco se reapresentará e será comandado pela primeira vez por Tiago Nunes, que também concederá sua primeira entrevista coletiva, às 14h (Brasília). Depois, os jogadores farão o primeiro treino aberto do ano, no CT Joaquim Grava.

A equipe terá poucos dias de preparação em São Paulo. No próximo dia 12, o Alvinegro viaja para a disputa da Copa Flórida. O torneio sediado em Orlando, Estados Unidos, termina no dia 18, cinco dias antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Além de Tiago Nunes, o Timão terá outra novidade nesta segunda-feira. Único reforço já anunciado, Luan fará seu primeiro treino com a camisa do Corinthians. Já fechados, o volante Cantillo, o lateral Sidcley e o meia-atacante Davó chegam em breve e também reforçarão o elenco.

Destaque do Alvinegro em 2019, Pedrinho desfalca o elenco no início desta temporada. O meia-atacante está com a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Torneio Pré-Olímpico entre e 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com