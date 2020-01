Cantillo se despede do Júnior e viaja para assinar com o Corinthians

O volante Víctor Cantillo desembarca em São Paulo na noite deste domingo para concretizar seu acerto com o Corinthians. O colombiano de 26 anos se apresenta ao Timão na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e, enfim, assinar contrato com validade de quatro temporadas.

Por meio das redes sociais, o atleta se despediu do Júnior Barranquilla, clube que defendeu por mais de dois anos: “Neste dia especial para minha carreira e meu futuro, quero agradecer todas as pessoas que durante estes dois anos e meio estiveram me apoiando em Barranquilla…Não é um adeus, e sim o até logo”, publicou o novo reforço do Corinthians.

Cantillo foi flagrado no aeroporto Ernesto Cortissoz, em Barranquilla. De acordo com informações do jornal colombiano El Heraldo, o voo do atleta fará escala em Bogotá e de lá parte para São Paulo.

A chegada do volante ao Corinthians está marcada para a mesma data da reapresentação do elenco. Para contar com Cantillo, o Timão deve desembolsar cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 12 milhões, que garante 70% dos direitos econômicos do atleta.

Além de Víctor Cantillo, outro reforço que já deve se apresentar ao Corinthians na segunda-feira é o lateral-esquerdo Sidcley, que chega por empréstimo de um ano com opção de compra no fim do contrato.

O Timão tem sido um dos protagonistas do mercado da bola brasileiro, e não demorou para buscar seus reforços. Afinal, logo no começo da temporada a equipe de Tiago Nunes terá confrontos decisivos na fase preliminar da Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com