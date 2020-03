Corinthians convoca elenco para orientações e confirma paralisação

O elenco do Corinthians se reunirá na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. A comissão técnica, junta aos médicos do clube, vai passar orientações para manutenção do condicionamento físico e cuidados e prevenções contra o coronavírus ao grupo.

Conforme nota oficial divulgada na noite desta segunda, após a reunião, todos serão liberados por tempo indeterminado.

A Gazeta Esportiva antecipou que o CT seria fechado. O clube está atento, principalmente, a Luan, Pedrinho e mais um funcionário, todos com suspeita de terem contraído o coronavírus.

As categorias de base também vão parar, mas, diferente do elenco principal, a princípio por um prazo pré-estabelecido.