Corinthians admite suspeita de coronavírus em Luan e outro funcionário

O Corinthians está atento a dois casos de suspeita de coronavírus que surgiram dentro do clube no último domingo. Um deles é Luan.

Segundo o consultor médico corintiano, Dr. Joaquim Grava, o jogador apresentou sintomas de resfriado, como coriza, passou a ficar em observação e isolado, conforme determinação do Ministério da Saúde.

Grava explicou que todas as medidas cautelares serão adotadas, mas, que a possibilidade do atleta estar apenas resfriado é maior, pelo que foi examinado.

Além do camisa 7, um funcionário de apoio da comissão técnica também apresentou sintomas de resfriado no domingo. Os cuidados adotados com este funcionário são os mesmos feitos por Luan.

O caso de Luan foi usado como exemplo por Andrés Sanchez na reunião desta segunda-feira, na Federação Paulista de Futebol, como argumento para que o campeonato Estadual fosse paralisado. Essa informação foi confirmada à Gazeta Esportiva depois da publicação do UOL.

Além da dupla, Pedrinho é outro que está sob olhares atentos dos médicos do Corinthians. O jogador treinou com o grupo na sexta-feira, depois de chegar de Portugal, onde foi assinar contrato com o Benfica.

No sábado, Pedrinho foi colocado em quarentena, assim que a determinação do Ministério da Saúde também passou a afetar pessoas que estiveram em terras portuguesas.

Segundo o Dr. Joaquim Grava, Pedrinho não apresentou nenhum sintoma que possa levantar a suspeita de contágio do coronavírus. Mesmo assim, todos os procedimentos preventivos estão sendo adotados, principalmente por se tratar de um atleta jovem, que pode, eventualmente, ter um organismo capaz de mascarar alguns sintomas nos primeiros dias.

Conforme a Gazeta Esportiva antecipou, o Corinthians deve suspender suas atividades do CT a partir dessa terça-feira por tempo indeterminado. O Dr. Joaquim Grava acredita que novos casos suspeitos devem aparecer nos próximos dias em todos os clubes.