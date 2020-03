Corinthians deve suspender atividades no CT e liberar elenco

Com a determinação de paralisação do Campeonato Paulista por tempo indeterminado, a Gazeta Esportiva apuro que o Corinthians deve suspender também suas atividades internas. A tendência é que jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e funcionários do CT Joaquim Grava sejam liberados e orientados nesta terça-feira.

A medida ainda depende de uma reunião que a cúpula alvinegra fará com os médicos do clube. Como o grupo recebeu folga nesta segunda, o dia será usado para alinhar a programação.

Não há prazo estipulado ainda, mas tanto o Parque São Jorge quanto o CT devem se manter fechados por pelo menos 15 dias.

O Corinthians é o 10º colocado na classificação geral do Campeonato Paulista e terceiro no Grupo D, com 11 pontos. O próximo compromisso da equipe aconteceria no domingo, contra o Palmeiras, na Arena.