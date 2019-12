Corinthians chega a acordo com Grêmio e anúncio de Luan é questão de tempo

Corinthians e Grêmio chegaram a um acordo e Luan deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube paulista como primeiro reforço para 2020. A negociação está sendo finalizada e toda a documentação preparada para as assinaturas. Tudo deve ser concluído entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Só uma reviravolta pode melar a transferência, mas ninguém do lado alvinegro acredita mais no insucesso da negociação.

Andrés Sanchez ligou diretamente para Romildo Bolzan há pouco, nas últimas horas dessa quarta-feira. O presidente corintiano reforçou a oferta alvinegra envolvendo jogadores e a segunda parte em dinheiro para adquirir parte dos direitos econômicos do meia.

Antes de Andrés entrar em contato com o mandatário gremista, a Gazeta Esportiva já havia apurado que os dirigentes do Corinthians estavam apenas no aguardo da chegada dos “nomes interessantes” para o Grêmio.

Encontrar a ‘moeda de troca ideal’ virou o último obstáculo da negociação, algo já resolvido, apesar de ainda haver sigilo sobre os nomes. Entre Corinthians e Luan está tudo certo há pelo menos duas semanas. O jogador deixou claro desde o início que pretendia se transferir.

Mais cedo, durante a noite desta quarta, em entrevista à Ulbra TV, Romildo Bolzan falou com apreço sobre Jadson, meia que tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, mesmo período do atual vínculo de Luan com o Grêmio.

“Muito bom jogador. Não estou dizendo que vem. Só que, para o Grêmio se desfazer do Luan, tem que ter o mesmo espírito lá. Tem que vir alguém que resolva o meu problema”, afirmou, logo depois de negar o mesmo interesse em Clayson.

“Não me agrada, nem um pouquinho. Se me perguntar, gosto do Cássio, Mateus Vital, Janderson, Pedrinho. Aí colocaram que (o Grêmio) está interessado. É complicado. Forçaram para dizer os nomes, e eu sabia que usariam erradamente. Dito e feito”.

Jadson entrou na derradeira partida do ano, entre Corinthians e Fluminense, e revelou desejo de permanecer no clube, o que não significa que o camisa 10 tome uma postura irredutível quanto ao assunto.